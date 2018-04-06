Джима принесла Украине первую медаль на ЧМ-2018 среди военных

В женском одиночном спринте серебряную награду завоевала Юлия Джима, которая со 2 промахами уступила 32 секунды победительнице немке Францисце Хильдебранд. Ирина Варвинец заняла 6-ю строчку (1) 55 с. Мария Кручова - 21-я, Валерия Дмитренко - 22.

У мужчин высшую ступень на финише среди украинцев продемонстрировал Руслан Ткаленко (0) - 8-й. Семенов стал 13-м, Прима 19-м, а Тищенко 44-м.

Заметим, что в командных гонках мужские и женская команды "желто-голубых" замкнули тройку лучших.

Добавим, что 7 апреля украинские биатлонисты выйдут на старт гонки патрулей.