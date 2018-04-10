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Мейвезер может заработать $300 млн за еще один бой

Флойд Мейвезер
11:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Мейвезер-младший может получить за бой в UFC $300 млн.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, который ушёл из бокса, но не исключил своего возвращения в спорт и желания провести бой в смешанных единоборствах по правилам UFC, может получить за дебютный поединок в октагоне $300 млн.

По информации The Daily Mail, именно такую сумму пообещали боксёру в случае его прихода в MMA. О том, за бой с каким соперником Мейвезеру-младшему заплатят $ 300 млн, издание не сообщает.

Ранее ходили слухи о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

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Новости спорта, MMA, UFC, Бокс, Конор Макгрегор, Флойд Мейвезер.
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