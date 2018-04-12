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Радивилову и Варвинец вручили награды Лучшего спортсмена месяца

Игорь Радивилов
18:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В Олимпийском доме были награждены гимнаст Игорь Радивилов и биатлонистка Ирина Варвинец.

Гимнаст Игорь Радивилов и биатлонистка Ирина Варвинец получили свои награды Лучшего спортсмена месяца.

Чествование спортсменов состоялось в Олимпийском доме. Их традиционно поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Напомним, что Ирина Варвинец стала лучшей по итогам января, однако не сумела получить статуэтку из-за поездки в Пхенчхан на зимние ОИ-2018. Игорь Радивилов, в свою очередь, был признан лучшим в марте.

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Новости спорта, Биатлон, Гимнастика, Игорь Радивилов, Ирина Варвинец.
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