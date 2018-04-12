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Томпсон: Макгрегор должен провести бой с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор
22:50 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Стивен Томпсон считает, что Конор Макгрегор должен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым в октагоне.

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон считает что Конор Макгрегор должен провести бой с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Хорошо, конечно, что Макгрегор — преданный друг, но он должен был поступить умнее. Мне кажется, что Конор уже сам пожалел о содеянном. Но он взрослый человек и должен заплатить по счетам. Он должен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. У них есть конфликт, бой напрашивается сам по себе. Ему нужно просто принять поединок и подписать контракт", — приводит слова Томпсона The Sun.

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Новости спорта, Конор Макгрегор, Стивен Томпсон, Хабиб Нурмагомедов.
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