Томпсон: Макгрегор должен провести бой с Нурмагомедовым

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон считает что Конор Макгрегор должен провести бой с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Хорошо, конечно, что Макгрегор — преданный друг, но он должен был поступить умнее. Мне кажется, что Конор уже сам пожалел о содеянном. Но он взрослый человек и должен заплатить по счетам. Он должен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. У них есть конфликт, бой напрашивается сам по себе. Ему нужно просто принять поединок и подписать контракт", — приводит слова Томпсона The Sun.