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Известная биатлонистка подарила трусы на день рождения Яромиру Ягру

Габриэла Коукалова
21:57 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Чешка рассказала о необычном подарке хоккеисту.

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографической книге "Другая" рассказала необычный случай из своей жизни. Однажды она отправила Яромиру Ягру свои трусы на день рождения в подарок.

На Олимпиаду в Сочи-2014 Коукалова выиграла два серебра. Спортсменка призналась, что в масс-старте ей пришлось поправлять трусы и это помешало выиграть золото. Тогда Ягр пошутил по этому поводу в соцсетях. В ответ хоккеист получил на день рождения трусы от Коукаловой.

"Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения", — написала Габриэла в книге.

Ранее сообщалось, что Коукалова пропустит следующий сезон из-за травмы.

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Новости спорта, Биатлон, Габриэла Коукалова, Новости биатлона, Новости хоккея, Хоккей.
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