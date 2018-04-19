Известная биатлонистка подарила трусы на день рождения Яромиру Ягру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографической книге "Другая" рассказала необычный случай из своей жизни. Однажды она отправила Яромиру Ягру свои трусы на день рождения в подарок.

На Олимпиаду в Сочи-2014 Коукалова выиграла два серебра. Спортсменка призналась, что в масс-старте ей пришлось поправлять трусы и это помешало выиграть золото. Тогда Ягр пошутил по этому поводу в соцсетях. В ответ хоккеист получил на день рождения трусы от Коукаловой.

"Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения", — написала Габриэла в книге.

Ранее сообщалось, что Коукалова пропустит следующий сезон из-за травмы.