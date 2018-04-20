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Украинка возглавила женскую сборную Польши по биатлону

Надежда Белова
12:16 Сегодня Телеграф
Фото: ФБУ

Новости спорта: Надежда Белова ранее тренировала польскую молодежную сборную.

Украинская экс-биатлонистка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной по биатлону. Об этом в своем Twitter написал польский бывший биатлонист Томаш Сикора.

"Надежда Белова - тренер польских биатлонисток. Отличные новости! Удачи, тренер!", - написал Сикора.

Предыдущие два года Белова тренировала молодежную сборную Польши.

Украинка переехала в Польшу в 2016 году, когда уступиоа свое место в мужской сборной Украины Юраю Санитре. Ранее Белова уже работала с польской сборной - с 2002 по 2011 год она тренировала женскую команду.

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Новости спорта, Биатлон, Надежда Белова, Новости биатлона, Сборная Польши по биатлону.
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