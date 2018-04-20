Украинка возглавила женскую сборную Польши по биатлону

Украинская экс-биатлонистка Надежда Белова стала главным тренером женской сборной по биатлону. Об этом в своем Twitter написал польский бывший биатлонист Томаш Сикора.

Nadia Bielova trenerka polskich biathlonistek!!! Świetna wiadomość!!! Powodzenia trenerko — Tomasz Sikora (@ToSikora) 20 апреля 2018 г.

"Надежда Белова - тренер польских биатлонисток. Отличные новости! Удачи, тренер!", - написал Сикора.

Предыдущие два года Белова тренировала молодежную сборную Польши.

Украинка переехала в Польшу в 2016 году, когда уступиоа свое место в мужской сборной Украины Юраю Санитре. Ранее Белова уже работала с польской сборной - с 2002 по 2011 год она тренировала женскую команду.