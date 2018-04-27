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Бьорндален выбрал для себя новый вид спорта, где не надо напрягаться

Уле-Эйнар Бьорндален
17:38 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Известный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален решил попробовать свои силы в гонках на собачьих упряжках.

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, завершивший карьеру, примет участие в гонках на собачьих упряжках, сообщает VG. "Наверное, этот вид соревнований для меня оптимален, так как всю работу выполняют собаки. Не нужно напрягаться", - отметил Бьорндален.

Друг экс-биатлониста, бывший лыжник и чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках Свен Иван Моэн считает, что у Бьорндалена проблем возникнуть не должно.

"Бьорндален уже приезжал сюда раньше. Он хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей", - говорит Моэн.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
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