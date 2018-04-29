Украинская гимнастка выиграла "серебро" на этапе Кубка мира в Баку
Новости спорта: Наша гимнастка уступила лишь россиянке Марии Сергеевой
Украинская гимнастка Влада Никольченко добыла серебряную медаль на этапе Кубка мира в азербайджанском Баку.
Суммарно украинка набрала 67,550 балла в четырех дисциплинах, пропустив вперед лишь россиянку Марию Сергееву. При этом Анастасию Салос из Беларуси Никольченко опередила на один пункт.
Напомним, что в середине апреля 15-летняя украинская гимнастка выиграла серебро в упражнениях с булавами в Пезаро, а на дебютном этапе Кубка мира в Софие Никольченко также заняла второе место в этом виде.