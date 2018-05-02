Украинки вошли в число 12 лучших на ЧМ по настольному теннису
Новости спорта: Женская сборная Украины сумела выйти из группы в плей-офф.
Женская сборная Украины по настольному теннису вышла из группы в плей-офф на командном чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмштаде.
Наша команда в составе Анны Гапоновой, Маргариты Песоцкой и Татьяны Биленко во второй день турнира сперва одержала победу над теннисистками Египта - 3:0, а в ключевом матче обыграла Венгрию 3:2.
Таким образом, Украина заняла третье место в группе В и вышла в плей-офф, тем самым гарантировала себе сохранение в Высшем дивизионе.