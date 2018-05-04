Россия - Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: Jнлайн-трансляцию матча первого игрового дня на чемпионате мира по хоккею Россия - Франция.
В пятницу, 4 мая, в Дании стартует чемпионат мира по хоккею. ЧМ-2018 будет проходит в двух городах. Матч Россия - Франция состоится в Копенгагене на Роял-Арене. Онлайн-видео трансляция матча начнется в 17:15 по киевскому времени:
Чемпионат мира по хоккею: расписание и результаты
4 мая 2018 года стартует 82-й по счету чемпионат мира по хоккею. Впервые хоккейный Мундиаль примет Дания. Матчи будут проходить в Копенгагене и Хернинге. Соревнования продлятся 17 дней, финальный матч состоится 20 мая