Россия - Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

В пятницу, 4 мая, в Дании стартует чемпионат мира по хоккею. ЧМ-2018 будет проходит в двух городах. Матч Россия - Франция состоится в Копенгагене на Роял-Арене. Онлайн-видео трансляция матча начнется в 17:15 по киевскому времени:

4 мая 2018 года стартует 82-й по счету чемпионат мира по хоккею. Впервые хоккейный Мундиаль примет Дания. Матчи будут проходить в Копенгагене и Хернинге. Соревнования продлятся 17 дней, финальный матч состоится 20 мая