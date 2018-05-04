Германия - Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: онлайн видео-трансляцию матча чемпионата мира по хоккею.
В пятницу, 4 мая в Дании открывается чемпионат мира по хоккею. Во втором матче группы B в Хернинге сойдутся Германия и хозяйка турнира - Дания. Начало трансляции матча в 21:15. Отметим, что трансляция может быть заблокирована по географическому признаку.
Чемпионат мира по хоккею: расписание и результаты
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования примут две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.
Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.
На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.