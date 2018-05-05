Чемпионат мира по хоккею 2018

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Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира

Жан Беленюк
14:49 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Для украинского борца Жана Беленюка спорт на первом месте.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк провел веб-конференцию. По словам спортсмена, ему часто предлагают принять участие в различных шоу, но эти предложения он отвергает, сообщает Xsport.

"Планирую ехать на чемпионат мира. А смысл тогда тренироваться? Если бы я не собирался ехать, то не занимался бы сейчас борьбой. У меня, кстати, сейчас очень много предложений, например, предлагали участвовать в «Танцах со звездами», но я отвечаю, что в первую очередь я спортсмен, поэтому спорт для меня в приоритете. Если то или иное шоу будет мне мешать в подготовке к соревнованиям, то я буду от него отказываться.

Я планирую бороться на чемпионате мира, но для этого мне нужно выиграть чемпионат Украины, который будет через полтора месяца", - цитирует Беленюка.

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Новости спорта, Борьба, Греко-римская борьба, Жан Беленюк.
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