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Фигуристка Баюл проиграла дело в американском суде против Украины

Оксана Баюл
22:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Суд США отклонил иск Баюл к Украине на 50 миллионов долларов.

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) отказал олимпийской чемпионке Оксане Баюл во взыскании с Украины 50 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

В 2015 году Баюл подала иск на Украину, Джозефа Чарльза Лемира и корпорацию Olympic Champions Ltd.

Спортсменка посчитала, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

Помимо этого, Баюл заявила о том, что недосчиталась прибыли с использования ее имени. Спортсменка потребовала с ответчиков сумму в более чем 50 миллионов долларов.

Сейчас суд США отклонил иск Баюл, так как посчитал, что ее требования безосновательны.

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Новости спорта, Новости фигурного катания, Оксана Боял, Суд, Фигурное катание.
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