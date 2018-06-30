Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Новости: Уругвай 2:1 Португалия: события матча
Уругвай 2:1 Португалия: события матча
X

Украинский каратист завоевал лицензию на юношескую Олимпиаду

Роберт Широян
22:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Роберт Широян победил на турнире в Хорватии.

Украинский каратист Роберт Широян, выступающий в разделе кумитэ, в хорватском курортном городе Умаг завоевал лицензию на участие в юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Буэнос-Айресе с 6-го по 18 октября.

На пути к победе на турнире украинец победил представителей Мальты (7:2), Португалии (3:0), Франции (0:0), Туниса (1:0) и Малайзии (6:0). В финале наш каратист не оставил шансов японцу Котаро Накамуре (5:2).

Напомним, ранее сборная Украины по каратэ успешно выступила на чемпионате Европы, завоевав четыре медали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Каратэ, Новости каратэ, Роберт Широян, Хорватия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Неоднократный чемпион Украины вынужден отказаться от участия в еврокубках Боттас рассказал об отношениях с Феттелем после аварии в гонке Украинские фигуристы выступят на Гран-При ИСУ сезона 2018/19

Последние новости

Диетологи подсказали, кому противопоказано есть айву Немецкие болельщики массово сдают билеты и покидают ЧМ-2018 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
Сегодня читают в спорте
01 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
03 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
04 Белью рассказал, как закончится бой Усик - Гассиев
05 Франция 4:3 Аргентина: события матча
Новости сегодня
22:51 Мелани Браун подтвердила воссоединение "Spice Girls" (Видео)
22:38 Лига чемпионов: результат предварительного этапа
22:31 СМИ: Спасательный катер с 60 мигрантами попросил у Испании разрешение на швартовку
22:28 Ученые выяснили, что излучение смартфонов приводит к преждевременному старению
22:21 Улыбка до ушей: забавные картинки, которые подарят вам позитивное настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Представитель Ирана: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Ардебили: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Добавить комментарий
0