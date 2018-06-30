Украинский каратист завоевал лицензию на юношескую Олимпиаду

Украинский каратист Роберт Широян, выступающий в разделе кумитэ, в хорватском курортном городе Умаг завоевал лицензию на участие в юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Буэнос-Айресе с 6-го по 18 октября.

На пути к победе на турнире украинец победил представителей Мальты (7:2), Португалии (3:0), Франции (0:0), Туниса (1:0) и Малайзии (6:0). В финале наш каратист не оставил шансов японцу Котаро Накамуре (5:2).

Напомним, ранее сборная Украины по каратэ успешно выступила на чемпионате Европы, завоевав четыре медали.