Украинка Магучих установила рекорд чемпионатов Европы U-18

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала «золото» в финале чемпионата Европы U-18 по легкой атлетике в венгерском Дьёре.

16-летняя украинка с третьей попытки взяла высоту в 1.94 м. Магучих установила рекорд чемпионатов Европы U-18 и побила свой собственный рекорд.

Another star in the making! Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94m on her third attempt in the high jump final. Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) 8 июля 2018 г.

Заметим, что серебряный призер финка Джессика Кахари, проиграла украинке больше десяти сантиметров (1.83).

Всего на чемпионате Европы U-18 по легкой атлетике в Дьёре сборная Украины завоевала четыре медали - три «золота» и одно «серебро».