Украинка Магучих установила рекорд чемпионатов Европы U-18
Новости спорта: Украинка уверенно победила в секторе для прыжков в высоту.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала «золото» в финале чемпионата Европы U-18 по легкой атлетике в венгерском Дьёре.
16-летняя украинка с третьей попытки взяла высоту в 1.94 м. Магучих установила рекорд чемпионатов Европы U-18 и побила свой собственный рекорд.
Another star in the making!
Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94m on her third attempt in the high jump final.
Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9
— European Athletics (@EuroAthletics) 8 июля 2018 г.
Заметим, что серебряный призер финка Джессика Кахари, проиграла украинке больше десяти сантиметров (1.83).
Всего на чемпионате Европы U-18 по легкой атлетике в Дьёре сборная Украины завоевала четыре медали - три «золота» и одно «серебро».