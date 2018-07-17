Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
X

Топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира возглавил спортсмен

Флойд Мейвезер
10:16 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Авторитетное издание Forbes составило список топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

На первом месте оказался боксер Флойд Мейвезер, источником доходов которого стал бой против Конора Макгрегора в августе прошлого года. Всего в топ-10 три спортсмена – помимо американца это Лионель Месси и Криштиану Роналду:

1. Флойд Мейвезер-младший – 285 млн долларов;

2. Джордж Клуни – 239 млн;

3. Кайли Дженнер – 166,5 млн;

4. Джуди Шейндлин – 147 млн;

5. Дуэйн Джонсон – 124 млн;

6. U2 – 118 млн;

7. Coldplay – 115,5 млн;

8. Лионель Месси – 111 млн;

9. Эд Ширан – 110 млн;

10. Криштиану Роналду – 108 млн;

11. Бруно Марс – 100 млн;

12. Конор МакГрегор – 99 млн;

13. Неймар – 90 млн;

17. Леброн Джеймс – 85,5 млн;

23. Роджер Федерер – 77,2 млн;

24. Стефен Карри – 76,9 млн;

43. Кевин Дюрэнт – 53,7 млн;

47. Льюис Хэмилтон – 51 млн;

51. Рассел Уэстбрук – 47,5 млн;

56. Джеймс Харден – 46,4 млн;

66. Тайгер Вудс – 43,3 млн;

69. Себастьян Феттель – 42,3 млн;

72. Рафаэль Надаль – 41,4 млн;

79. Дэмиан Лиллард – 39,2 млн;

91. Кайри Ирвинг – 36,1 млн;

93. Яннис Адетокумбо – 35,5 млн;

93. Блэйк Гриффин – 35,5 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)

Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)

Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Шахматы. ФИДЕ отстранила президента Илюмжинова Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила, что у нее диагностировали рак

Последние новости

Дочь Майкла Джексона подтвердила свою бисексуальность Турция хочет закупить ракеты у России, США убеждает не делать этого Улыбка до ушей: когда задний план оказался интереснее самого снимка
Сегодня читают в спорте
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
03 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
04 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
05 Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем
Новости сегодня
11:19 СМИ: Трамп проигнорировал советы Белого дома перед встречей с Путиным
11:19 На Ближнем Востоке нашли интересную находку
11:17 Гассиев прилетел из США в Россию
11:12 Эта 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов (Фото)
11:07 В Одессе мальчик угнал BMW на "евробляхах" и врезался в Tesla
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Добавить комментарий
0