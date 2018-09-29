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Хоккей. Стартовал 5 тур УХЛ: обзор матчей Динамо - Белый Барс, Ледяные Волки - Днепр
22:05 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УХЛ
Фото и видео: УХЛ

Новости спорта: Сегодня матчами МХК «Динамо» с «Белым Барсом» и «Ледяных Волков» с «Днепром» стартовал пятый тур Украинской хоккейной лиги.

МХК «Динамо» обыграло «Белый Барс» и добыло первую победу в сезоне

4 шайбы команды забросили в большинстве

В Харькове состоялся матч пятого тура чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Белым Барсом». Ранее команды встречались в рамках первого тура чемпионата, и тогда матч остался за "барсами" – та победа так и осталась единственной для «Белого Барса».

Уже на 6-й минуте ворота "динамовцев" распечатал Павел Таран, реализовав большинство – эта шайба так и осталась единственной для «Белого Барса». Ещё в первом периоде Руслан Ромащенко сравнял счёт, а затем трижды харьковчанам удалось реализовать численное преимущество: по шайбе в ворота Кирилла Кучера отправили Валерий Скребела, Руслан Максименко и Филипп Матвиенко.

Свой следующий матч МХК «Динамо» сыграет 4 октября против «Донбасса», а «Белый Барс» в тот же день сразится с «Ледяными Волками».

Напомним, что ранее «Днепр» обыграл «Донбасс» и вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

МХК «Динамо» - «Белый Барс» 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)

Шайбы: 0:1 Таран (Лесников, Гребеник - больш.), 05:02. 1:1 Ромащенко (Максименко, Матвиенко), 18:36. 1:2 Скребела (Мартышко - больш.), 26:14. 1:3 Максименко (Матвиенко, Олейник - больш.), 44:40. 1:4 Матвиенко (Мартышко, Кобиков - больш.), 50:32.

МХК «Динамо»: Мамедов; Лисин - Дегтярёв, Матвиенко - Бабчук, Хохлов - Поддубный, Ступницкий; Максименко - Ромащенко - Олейник, Мартышко - Кобиков - Скребела, Худяков - Халин - Сиротенко, Гайдамака - Колядинский - Пойманов.

«Белый Барс»: Кучер (Качула - с 50:52); Гребеник - Ядловский, Логач - Таран, Гриценко - Грицюк, Васильев; Бородай - Качан - Тимченко, Дурдыев - Печерских - Лесников, Панченко - Арабов - Панов, Андрощук, Ромахин.

«Днепр» в Киеве переиграл «Ледяных Волков»

Четыре из пяти шайб команды забросили в неравных составах

Пятый тур чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги продолжился матчем «Ледяных Волков» и «Днепра». Ранее МХК «Динамо» обыграло «Белый Барс» и добыло первую победу в сезоне.

Уже в начала встречи команды дважды смогли реализовать удаления соперника. Сначала херсонцы точным броском Ильи Декало открыли счёт, а потом Кирилл Фроленко прошил Олега Петрова, сравняв счёт на табло.

Однако продлилось это недолго - на 16-й минуте капитан «Днепра» Николай Коляда, опять-таки в большинстве, вывел свою команду вперёд, и на перерыв клубы ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во втором периоде снова удаление сыграло с «Волками» злую шутку, а «Днепр» воспользовавшись ошибкой хозяев – Никита Коваленко увеличил разрыв до двух шайб до двух шайб.

Третья двадцатиминутка повторила сценарий первых двух. Хоть киевляне и старались бороться, агрессивно прессингуя противника, но все же «Волки» ещё раз пропустили после броска Александра Найдёнова.

Свой следующий матч «Днепр» сыграет 3 октября в гостях против «Кременчука», а «Ледяные Волки» днём позже сыграют на выезде с «Белым Барсом».

«Ледяные Волки» - «Днепр» 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Декало (Коляда, Бондаренко - больш.), 02:25.1:1 Фроленко (Микульчик, Крючёнкин - больш.), 04:16. 1:2 Коляда (Бондаренко, Белоусов - больш.), 15:50. 1:3 Коваленко (Белоусов - больш.), 36:55. 1:4 Найдёнов (Брага, Мацейко), 44:26.

«Ледяные Волки»: Глотов; Фроленко - Забулонов, Чикида - Бугаев, Привалихин - Порупа, Федосов; Микульчик - Овчинников - Шабанов, Н. Дворник - Шапиро - Черемнов, И. Дворник - Боронило - Крючёнкин, Гуменюк, Алексейчук.

«Днепр»: Петров; Белоусов - Декало, Пугачёв - Будько, Шпак - Сирченко, Матусевич - Афанасьев; Бондаренко - Коляда - Янишевский, Золотухин - Коваленко - Жвачкин, Найдёнов - Мацейко - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко

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