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Польша обыграла Бразилию и защитила титул чемпиона мира по волейболу

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Бразилия - Польша
00:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мужская сборная Польши по волейболу защитила титул чемпиона мира на первенстве планеты, которое проходило в Италии и Болгарии.

В финале поляки в трёх партиях обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23).

 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Турин, Италия

Финал

Бразилия – Польша – 0:3 (26:28, 20:25, 23:25).

Самым результативным игроком в составе сборной Польши стал диагональный Бартош Курек, набравший 24 очка. Его коллега по амплуа из Бразилии Уоллес де Соуза принёс своей команде 14 баллов.

Поляки в третий раз в истории и во второй раз подряд стали чемпионами мира. В 2014 году в финале домашнего чемпионата мира они также обыграли сборную Бразилии (3:1). Ранее бронзовые медали соревнований завоевали американские волейболисты, в матче за третье место обыгравшие сборную Сербии со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 32:30, 25:19).

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