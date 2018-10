Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео)

Курьёзная ситуация произошла на очередном турнире бойцовского промоушена Rizin 13 в Японии, где два спортсмена из-за усталости последний раунд своего поединка провели практически без ударов.

В категории для спортсменов свыше 150 кг проводили бой бывший американский рестлер Боб Сапп и египетский сумоист Осунаараси Кинтаро. После двух трёхминутных раундов бойцы настолько вымотались, что в заключительном третьем раунде наносили по удару раз в 20-30 секунд, а затем и вовсе раз в минуту, так что рефери приходилось заставлять спортсменов драться.

Could Sapp vs Osunaarashi be the greatest round in MMA history? Scratch that... the greatest round in combat sports history? pic.twitter.com/twfgSE5D43

— The MMA Bible (@TheMMABible) 1 октября 2018 г.