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Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео)

Боб Сапп
10:47 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: На турнире в Японии бойцы провели раунд почти без ударов.

Курьёзная ситуация произошла на очередном турнире бойцовского промоушена Rizin 13 в Японии, где два спортсмена из-за усталости последний раунд своего поединка провели практически без ударов.

В категории для спортсменов свыше 150 кг проводили бой бывший американский рестлер Боб Сапп и египетский сумоист Осунаараси Кинтаро. После двух трёхминутных раундов бойцы настолько вымотались, что в заключительном третьем раунде наносили по удару раз в 20-30 секунд, а затем и вовсе раз в минуту, так что рефери приходилось заставлять спортсменов драться.

В итоге решением судей победителем был назван Сапп, взявший верх над Кинтаро.

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