Макгрегор - Нурмагомедов: прогноз букмекеров на бой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 6 октября встретится в главном событии шоу UFC 229 с экс-обладателем титула Конором Макгрегором. Поединок состоится в городе Лас-Вегас (США).

По мнению букмекеров, в данном противостоянии преимущество на стороне россиянина.

Так, эксперты из bwin предлагают поставить на победу Нурмагомедова с коэффициентом 1,57. Успех Макгрегора оценивается в 2,37.

Начало поединка – ориентировочно в 06:00 (7 октября) по киевскому времени.