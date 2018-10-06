Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое

В ночь с 6-го на 7-е октября (время киевское) в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится масштабный вечер смешанных единоборств UFC 229, главным событием которого станет супер бой Нурмагомедов - Макгрегор. Россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою против скандального ирландца Конора Макгрегора.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал 2+2, начало трансляции поединков основного карда в 5:15 по киевскому времени.

Может быть лишь один король:

Взвешивание перед боем

За день до поединка бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Весы под Макгрегором показали 70,08 кг, а под россиянином - 70,3. Отметим, ирландец на последней дуэли взглядов едва не спровоцировал потасовку:

Прогноз букмекеров

Хабиб Нурмагомедов, по мнению букмекеров, является фаворитом схватки. Так, специалисты предлагают сделать ставку на победу россиянина с коэффициентом 1,65, шансы Макгрегора оцениваются в 2,37. Кроме того, букмекеры уверенны в досрочном окончании боя: коэффициент на досрочное завершение поединка - 1,25, а на то, что бой продлится все 5 раундов - 3,75.

Основной кард UFC 229

Тони Фергюсон – Энтони Петтис

Овинс Сент-Прю – Доминик Рейес

Деррик Льюис – Александр Волков

Мишель Уотерсон – Фелис Херриг

Слова перед боем

Накануне поединка бойцы провели 2 пресс-конференции и если первая запомнилась взаимными оскорблениями, то на второй участники главного боя попросту "разминулись": Макгрегор опоздал, а Хабиб не стал его ждать.

Вторая пресс-конференция прошла без провокаций, ведь оба бойца выступали по очереди:

Статистика боев

Хабиб Нурмагомедов провел в профессиональном ММА 26 боев, в которых одержал 26 побед (8 нокаутом, 8 сдачей, 10 решением судей). Конор Макгрегор провел 24 боев в смешанных единобрствах, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом, 1 сдачей, 2 решением судей). Кроме того, ирландец прославился тем, что провел "денежный бой" с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса, в котором проиграл техническим нокаутом. Что касается Нурмагомедова, в своем последнем бою россиянин победил Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Гонорары бойцов

Конор Макгрегор за бой гарантировано получит рекордные для UFC деньги ($3 млн без учета процента продаж платных трансляций), а Хабиб Нурмагомедов - рекордные для себя $2 млн.