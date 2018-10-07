Незасчитанный нокаут в бою Рейес - Сен-Прю (Видео)

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) проходил один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229.

Американский боец Доминик Рейес победил соотечественника Овинса Сен-Прю. Противостояние заняло все отведенное для него время и закончилось нокаутом уже после гонга. В итоге единогласным судейским решением победу одержал Рейес — 30-27, 30-27, 30-27.

Напомним, главным поединком вечерастала встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.