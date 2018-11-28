Пидручный рискует пропустить первые гонки Кубка мира в Поклюке

Новости спорта: Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рискует пропустить первые гонки стартового этапа Кубка мира.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что его участие в первых гонках Кубка мира находится под вопросом. Причиной стала болезнь, из-за которой он болеет на протяжении недели.

«Я не принимал участия в контрольной гонке [в Обертилаху], потому что болею. Какой-то вирус, скорее всего. Кашель, насморк. Почти неделю болею. И участие в первых гонках Кубка мира – под вопросом», — сказал Пидручный в интервью Segodnya.ua.

«Повлияет ли это на состав на этап в Поклюке? Он уже составлен с запасным».

Ранее сообщалось, что Пидручный попал в заявку сборной Украины на смешанную эстафету

В прошлом сезоне лучшим результатом Пидручного на Кубке мира стало второе место в смешанной эстафете в Контиолахти.