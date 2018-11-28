Скачать
Среда, 28.11.2018
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Пидручный рискует пропустить первые гонки Кубка мира в Поклюке

Пидручный рискует пропустить первые гонки Кубка мира в Поклюке
07:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рискует пропустить первые гонки стартового этапа Кубка мира.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что его участие в первых гонках Кубка мира находится под вопросом. Причиной стала болезнь, из-за которой он болеет на протяжении недели.

«Я не принимал участия в контрольной гонке [в Обертилаху], потому что болею. Какой-то вирус, скорее всего. Кашель, насморк. Почти неделю болею. И участие в первых гонках Кубка мира – под вопросом», — сказал Пидручный в интервью Segodnya.ua.

«Повлияет ли это на состав на этап в Поклюке? Он уже составлен с запасным».

Ранее сообщалось, что Пидручный попал в заявку сборной Украины на смешанную эстафету

В прошлом сезоне лучшим результатом Пидручного на Кубке мира стало второе место в смешанной эстафете в Контиолахти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
02 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября
03 Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
04 Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
05 Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь