Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона

Новости спорта: Украинцы Меркушина и Тищенко завоевали бронзу в сингл-миксте первого этапа Кубка мира.

В словенской Поклюке завершилась одиночная смешанная эстафета - стартовая гонка первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2018-2019 годов.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко завоевала бронзовые медали.

Great performance at the shooting range from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who hands over in first place -- with @FedFranceSki's Anais Chevalier right behind her. Follow the entire competition live on https://t.co/oHJbQSRiTg #POK18 pic.twitter.com/lYQfVStalt — IBU World Cup (@IBU_WC) 2 декабря 2018 г.

Победили биатлонисты Норвегии, опередившие на финише серебряных призеров из Австрии на 8,5 секунды, украинцев - на 20,7 секунды.

Кубок мира, 1-й этап

Поклюка, Словения

1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Ларс Хельге Биркеланд) – 38.26,7 (0+4)

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) – 8,5 (0+5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) – 20,7 (0+1)

4. Франция (Анаис Шевалье, Антонин Гигонна) – 30,3 (1+9)

5. Швеция (Линн Перссон, Фредрик Линдстрем) – 35,5 (0+10)

6. Канада (Меган Бэнкс, Скотт Гоу) – 37,8 (0+10)

7. Россия (Ульяна Кайшева, Евгений Гараничев) – 39,6 (0+4)

8. Германия (Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер) – 50,1 (1+6)

9. Япония (Фуюко Татидзаки, Микито Татидзаки) – 50,3 (0+4)

10. Чехия (Ева Пускарчикова, Михал Шлезингр) – 1.32,8 (0+7)

Вторая гонка нового сезона - смешанная эстафета - начнется в 15.30. За Украину будут выступать Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима.