Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона

В словенской Поклюке завершилась одиночная смешанная эстафета - стартовая гонка первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2018-2019 годов.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко завоевала бронзовые медали.

Great performance at the shooting range from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who hands over in first place -- with @FedFranceSki's Anais Chevalier right behind her. Follow the entire competition live on https://t.co/oHJbQSRiTg #POK18 pic.twitter.com/lYQfVStalt

— IBU World Cup (@IBU_WC) 2 декабря 2018 г.