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Футзал. Сборная Украины вновь сыграла в ничью с чемпионами Европы

Футзал. Сборная Украины вновь сыграла в ничью с чемпионами Европы
08:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинцы во второй раз разошлись миром с действующими чемпионами Европы - сборной Португалии.

Футзальная сборная Украины в товарищеской встрече со сборной Португалии сыграла вничью 0:0.

Это уже вторая товарищеская встреча нашей команды против португальцев за два дня. Вчера Украина и Португалия также не смогли выявить победителя, но сумели забить четыре гола на двоих.

Второе подряд противостояние между сборными Португалии и Украины завершилось ничьей. Правда, сегодня забитых голов поклонники в городе Рио-Майор так и не увидели.

Обзор матча:

На этот поединок Жорж Браз на 100% изменил стартовую пятерку, зато старт нашей команды остался таким же, хотя позицию в воротах должен занять именно Кирилл Ципун, который подвергся небольшому повреждения на предматчевые разминке.

В конце концов, сегодняшний поединок действительно остался именно за киперами обеих команд, которые сыграли лучше всех и оставили свои ворота на "замке". Поэтому, итогами двухматчевого противостояния между чемпионами Европы и нашей сборной стали два ничейных результата.

Матчи изначально должны были состояться в Запорожье, но сборная Португалии отказалась лететь в Украину из-за военного положения. В итоге поединки прошли в португальском городе Риу-Майор.

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