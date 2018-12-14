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Хоккей. Молодежная сборная Украины проиграла Словении

Хоккей. Молодежная сборная Украины проиграла Словении
22:43 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта: Сборная Украины по хоккею U-20 сохранила место в Дивизионе IB XV по хоккею.

Хоккеисты молодежной сборной Украины (игроки до 20-ти лет) уступили 14 декабря команде Словении в своем заключительном матче первенства мира в Дивизионе IB, который проходит в польском городе Тыхы. Результат поединка - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Шайбы забросили: Игорь Шевченко (30-я минута) - в украинской сборной; Альяж Предан (31), Яка Штурм (31, Яка Соджу (51) и Мартин Богинц (58) - у словенцев.

Впрочем, подопечные Олега Игнатьева сохранили место в Дивизионе IB чемпионата мира. В предыдущих поединках украинская команда сначала потерпела поражения от поляков (2:4) и венгров (3:9), а затем победила японцев (6:2) и итальянцев (2:1 - по буллитам, основное время - 1:1).

Турнирное положение команд на этот час: Словения - 13 очков (после 5-ти игр), Венгрия - 10 (4), Польша - 7 (4), Украина - 5 (5), Италия - 4 (4), Япония - 0 (4).

Выиграли чемпионат словенцы, поскольку имеют победу над венграми в личной встрече. Словения выступит в Дивизионе IA мирового первенства. В низший Дивизион - IIA опустилась сборная Японии.

 

 

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Хоккей, Новости хоккея, Молодежная сборная Украины по хоккею.
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