Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад, не допустив ни промаха, выиграл свою излюбленную дисциплину на втором этапе Кубка мира - гонку преследования. Следом за французом на финиш пришел немец Арнд Пайффер, который по результатам спринта стартовал сегодня пятым. Третье место сегодня досталось норвежцу Кристиансену, который начинал гонку 10-м.

Норвежец Йоханнес Бе провалил гонку, финишировав девятым с шестью штрафными кругами. Лучший результат среди украинцев на персьюите в Хохфильцене показал Дмитрий Пидручный, который занял 26-е место. Артем Прима финишировал 46-м.

Видео цветочной церемонии:

