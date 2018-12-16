Биатлон. Женская сборная Украины опустилась в Кубке наций на 7-е место

Новости спорта: После первого этапа Кубка мира в Поклюке украинские биатлонистки были в топ-3.

Женская сборная Украины по биатлону занимает 7-е место в общем зачете Кубка наций после двух этапов Кубка мира. Об этом сообщает страница "Про биатлон" в Twitter.

За две гонки в Хохфильцене украинкам удалось внести в копилку общего зачета Кубка наций только 536 очков, а спринт и вовсе показался худшим стартом нашей сборной за 7 лет. Сегодняшняя эстафета также оказалась неудачной - Украина финишировала лишь 8-й.

После первого этапа в Поклюке главный тренер женской команды Андрей Прокунин отмечал, что целью на этот сезон является именно Кубок наций. В случае попадания Украины в топ-5 квота для украинских биатлонисток в следующем сезоне может увеличиться до 6 спортсменок.

После стартового этапа Кубка мира в словенской Поклюке Украина занимала 3-е место на Кубке наций, но в Хохфильцене пошел спад: после спринта пятое место, а после сегодняшней эстафеты седьмое.

Лидеры общего зачета Кубка наций у женщин после двух этапов: 1.Италия (1890), 2.Франция (1839), 3.Россия (1791).

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.