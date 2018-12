Однорукий боец хочет выступать в Bellator

Ранее Ник выступал в WSOF, где одержал пять побед и проиграл только чемпиону организации Джастину Гейтджи, являющемуся сейчас топовым легковесом UFC.

Ньюэлл заявил о желании попасть в UFC. Для этого он принял участие в турнире Dana White’s Contender Series, лучшие участники которого попадают в UFC, однако в июле этого года там Ник потерпел поражение.

Теперь Ньюэлл обратился к президенту Bellator Скотту Коккеру, чтобы попасть в кард ивента промоушена в Коннектикуте. Этот американский штат является для Ника родным.

«Эй, Скотт Кокер, я слышал, что Bellator снова придёт в Коннектикут? В этом штате нет бойца популярнее меня и который бы продал билеты лучше меня. Я открыт для предложений», — написал Ньюэлл в «Твиттере».

Hey @ScottCoker I hear @BellatorMMA is coming to CT again? Nobody in CT is more popular or puts more asses in seats then I do & I am available pic.twitter.com/b0errX3jEe

— Nick Newell (@NotoriousNewell) 17 декабря 2018 г.