Донбасс подписал форварда ХК Бостон

Новости спорта: Донецкий клуб заключил соглашение с Максимом Разумовым.

Хоккейный клуб "Донбасc" заключил соглашение с 19-летним нападающим Максимом Разумовым. Воспитанник броварского хоккея профессиональную карьеру начал в белоцерковском "Белом Барсе", последовательно выступая за юниорскую, молодежную и основную команды. В составе белоцерковчан Разумову удалось стать серебряным призером чемпионата Украины U-17, собрать полный комплект медалей чемпионата Украины U-20, включая "золото" сезона-2015/16. В чемпионате-2017/18 форвард стал бронзовым призером Украинской хоккейной лиги.

Текущий сезон Максим начал в молодежной команде "Бостон Брюинз", выступая в юниорской хоккейной лиге США (NCDC) и Первой хоккейной лиге США (USPHL Premier), в которой провел 16 матчей, заработав 18 очков (9+9).