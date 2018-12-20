Отец Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб закончит карьеру

Новости спорта: Абдулманап заявил, что у его сына есть много предложений от разных промоушенов.

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абудлманап Нурмагомедов рассказал, что его сын планирует провести еще несколько боев, а потом завершить карьеру.

"По контракту с UFC у нас еще один бой. Потом должен быть новый контракт — или мы свободные люди. У нас есть много предложений от разных лиг. У нас остались обязательства перед UFC — один бой.

Хабибу осталось три-четыре боя. Думаю, достаточно. Как сложится, один всевышний знает, но планы таковы", — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.