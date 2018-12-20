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Велоспорт. CCN Pro Cycling Team получила украинскую лицензию

Велоспорт. CCN Pro Cycling Team получила украинскую лицензию
14:47 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Состав новой профессиональной украинской велокоманды представят 21 декабря.

Профессиональная велокоманда CCN Pro Cycling Team уже получила украинскую лицензию и 21 декабря 2018 года представит состав. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно источнику, костяк CCN Pro Cycling Teamсоставят спортсмены из Восточной Европы, в активе которых уже есть успехи на международных и национальных гонках. Наибольше количество гонщиков в команде представлено украинцами. Также в ростер войдут молодые азиатские спортсмены из программы CCN.

Спортивным директором клуба станет Анатолий Сизько, за плечами которого богатый опыт работы в Европе и Азии. В комментарии пресс-службе Сизько уже озвучил перечень соревнований, где выступят гонщики CCN Pro Cycling Team:

«Мы будем представлены на домашних гонках и крупных международных стартах. В нашем регионе большое значение имеют такие соревнования, как Race Horizon Park, Гран-при Минска, а также национальные чемпионаты и, в случае приглашения наших гонщиков в сборные Европейские игры в столице Беларуси. В Азии мы хотим проявить себя на гонках высшей и первой категорий, таких, как «Тур озера Цинхай» и «Тур озера Тайху». Наша команда не будет делать акцент на каком-то одном соревновании, но каждый раз мы будем выходить на старт с одной целью – показать свой максимум».

Также сообщается, что позицию исполнительного директора занял Колин Леунг, а главным спонсором является гонконгский производитель одежды CCN.

Предполагается, что команда начнет сезон на Филиппинах, а по ходу года будет не только участвовать в профессиональных соревнованиях, но и выступать на любительских стартах.

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Велоспорт, CCN Pro Cycling Team, Анатолий Сизько.
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