Даниэль Кормье - боец года по версии ESPN

Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье назван ESPN бойцом 2018 года.

39-летний американец в нынешнем году провёл три поединка. В январе Даниэль, победив техническим нокаутом во втором раунде Волкана Оздемира, защитил титул полутяжёлого веса UFC. В июле Кормье в первом раунде нокаутировал обладателя пояса тяжёлого веса, тем самым став чемпионом в двух весовых категориях. В последнем на данный момент поединке участник Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе во втором раунде провёл успешный удушающий претенденту Деррику Льюису и защитил пояс тяжёлого дивизиона.

Кормье признался, что разочарован тем, что в свое время не выиграл Олимпийские игры:

With two title belts to show for it, @dc_mma's dominant 2018 makes him an easy pick for ESPN's MMA Fighter of the Year. https://t.co/4w91vPqxbp pic.twitter.com/LG42a7EVYR — ESPN (@espn) 19 декабря 2018 г.

"Вселенная безумна. Только начинаешь мириться с мыслью, что, возможно, лишь второй… Но реальность такова, что моя карьера достаточно хороша, чтобы достичь невероятных высот… Но я никогда не был парнем, который был на самом верху. Я так и не стал чемпионом на Олимпиаде. Когда начинался этот год, я думал: «Я просто буду жить, а когда наступит момент поединка, посмотрим, как ляжет карта", — сказал Кормье.