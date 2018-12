Даниэль Кормье - боец года по версии ESPN

39-летний американец в нынешнем году провёл три поединка. В январе Даниэль, победив техническим нокаутом во втором раунде Волкана Оздемира, защитил титул полутяжёлого веса UFC. В июле Кормье в первом раунде нокаутировал обладателя пояса тяжёлого веса, тем самым став чемпионом в двух весовых категориях. В последнем на данный момент поединке участник Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе во втором раунде провёл успешный удушающий претенденту Деррику Льюису и защитил пояс тяжёлого дивизиона.

Кормье признался, что разочарован тем, что в свое время не выиграл Олимпийские игры:

With two title belts to show for it, @dc_mma's dominant 2018 makes him an easy pick for ESPN's MMA Fighter of the Year. https://t.co/4w91vPqxbp pic.twitter.com/LG42a7EVYR

— ESPN (@espn) 19 декабря 2018 г.