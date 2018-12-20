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Даниэль Кормье - боец года по версии ESPN

Даниэль Кормье - боец года по версии ESPN
14:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье назван ESPN бойцом 2018 года.

39-летний американец в нынешнем году провёл три поединка. В январе Даниэль, победив техническим нокаутом во втором раунде Волкана Оздемира, защитил титул полутяжёлого веса UFC. В июле Кормье в первом раунде нокаутировал обладателя пояса тяжёлого веса, тем самым став чемпионом в двух весовых категориях. В последнем на данный момент поединке участник Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе во втором раунде провёл успешный удушающий претенденту Деррику Льюису и защитил пояс тяжёлого дивизиона.

Кормье признался, что разочарован тем, что в свое время не выиграл Олимпийские игры:

"Вселенная безумна. Только начинаешь мириться с мыслью, что, возможно, лишь второй… Но реальность такова, что моя карьера достаточно хороша, чтобы достичь невероятных высот… Но я никогда не был парнем, который был на самом верху. Я так и не стал чемпионом на Олимпиаде. Когда начинался этот год, я думал: «Я просто буду жить, а когда наступит момент поединка, посмотрим, как ляжет карта", — сказал Кормье.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, ESPN, Даниэль Кормье.
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