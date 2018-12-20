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Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018

Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
20:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: В Нове-Место (Чехия) мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

Программу третьего этапа открыл мужской спринт на 10 км. Победителем первого старта этапа стал лидер текущего сезона, норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Норвежец не допустил ни одного промаха и пробежал дистанцию за 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял россиянин Александр Логинов. Российский биатлонист также точно отстрелялся, но уступил Бе 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

Француз Мартен Фуркад уже на первом огневом рубеже допустил один промах, а на втором промахнулся еще трижды. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который сегодня показал 19-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0) 23:09,9

2. Александр Логинов (0+0) +21,0

3. Мартин Понсилуома (0+0) +54,2

Цветочная церемония:

 

...

19. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:25,6

34. Артем Прима (1+0) +2:00,2

35. Сергей Семенов (0+0) +2:01,4

73. Артем Тищенко (0+2) +3:01,3

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Биатлон, Новости биатлона, Йоханнес Бё, Александр Логинов.
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