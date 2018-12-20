Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018

Программу третьего этапа открыл мужской спринт на 10 км. Победителем первого старта этапа стал лидер текущего сезона, норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Норвежец не допустил ни одного промаха и пробежал дистанцию за 23 минуты 9 секунд.
Второе место занял россиянин Александр Логинов. Российский биатлонист также точно отстрелялся, но уступил Бе 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.
Your Top 3 of the men's sprint in #NMNM18
@7ohannesbo - @NSSF_Biathlon
Alexander Loginov - @russianbiathlon
@MartinPonsi - @SwedenBiathlon
You can rewatch the entire men's sprint on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/SkALqfG3Va
— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 декабря 2018 г.
Француз Мартен Фуркад уже на первом огневом рубеже допустил один промах, а на втором промахнулся еще трижды. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который сегодня показал 19-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0) 23:09,9
2. Александр Логинов (0+0) +21,0
3. Мартин Понсилуома (0+0) +54,2
Цветочная церемония:
Join us now for the flower ceremony here in #NMNM18 where @7ohannesbo will be jumping on top of the podium for the fourth time this winter!
You can rewatch the entire men's sprint on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/UDj8cLmQTx
— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 декабря 2018 г.
...
19. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:25,6
34. Артем Прима (1+0) +2:00,2
35. Сергей Семенов (0+0) +2:01,4
73. Артем Тищенко (0+2) +3:01,3