Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018

Программу третьего этапа открыл мужской спринт на 10 км. Победителем первого старта этапа стал лидер текущего сезона, норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Норвежец не допустил ни одного промаха и пробежал дистанцию за 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял россиянин Александр Логинов. Российский биатлонист также точно отстрелялся, но уступил Бе 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

Француз Мартен Фуркад уже на первом огневом рубеже допустил один промах, а на втором промахнулся еще трижды. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который сегодня показал 19-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0) 23:09,9

2. Александр Логинов (0+0) +21,0

3. Мартин Понсилуома (0+0) +54,2

Цветочная церемония:

