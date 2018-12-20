Биатлон. Фуркад впервые за 4 года не заработал ни одного очка в гонке

Новости спорта: Последний раз подобная неудача настигла Мартена в шведском Эстерсунде в 2014 году.

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад сегодня, 20 декабря, в спринте в чешском Нове-Место занял 43-ю строчку. Француз первый раз с 2014 года не заработал очков в гонке, в который финишировал.

Тогда, в декабре, Мартен был 81-м на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

В спринте на 1-м этапе Кубка мира в Поклюке он прибежал 24-м, что стало худшим его показателем за два с половиной года. Также согласно сообщениям Матч ТВ, Мартен Фуркад, скорее всего, пропустит гонку преследования на третьем этапе Кубка мира.