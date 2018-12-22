Биатлон. Состав сборной Украины на гонки преследования в Нове-Место

Восемь украинских биатлонистов завоевали право выступить в гонках преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Первыми в 16:00 на дистанции выйдут мужчины. Тут у нас будет три представителя:
19. Дмитрий Пидручный (+1:26)
34. Артем Прима (+2:00)
35. Сергей Семенов (+2:01)
У женщин все пять украинок гарантировали себе место в персьюте:
7. Вита Семеренко (+0:31)
13. Елена Пидгрушная (+0:43)
14. Анастасия Меркушина (+0:44)
15. Валя Семеренко (+0:46)
41. Юлия Джима (+1:38)
Добавим, что помимо высокий мест в спринтерских гонках, украинские биатлонисты попробуют завоевать место в первых в нынешнем сезоне масс-стартах. Пока в топ-25 общего зачета входят Артем Прима, Елена Пидгрушная и Юлия Джима. Им нужно сохранить это место, а остальные претендуют по попадание в топ-5 лучших на отдельном этапе.