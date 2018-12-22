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Биатлон. Состав сборной Украины на гонки преследования в Нове-Место

Биатлон. Состав сборной Украины на гонки преследования в Нове-Место
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сегодня, 22 декабря, в Нове-Место пройдут гонки преследования в рамках этапа Кубка мира.

Восемь украинских биатлонистов завоевали право выступить в гонках преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Первыми в 16:00 на дистанции выйдут мужчины. Тут у нас будет три представителя:

19. Дмитрий Пидручный (+1:26)

34. Артем Прима (+2:00)

35. Сергей Семенов (+2:01)

У женщин все пять украинок гарантировали себе место в персьюте:

7. Вита Семеренко (+0:31)

13. Елена Пидгрушная (+0:43)

14. Анастасия Меркушина (+0:44)

15. Валя Семеренко (+0:46)

41. Юлия Джима (+1:38)

Добавим, что помимо высокий мест в спринтерских гонках, украинские биатлонисты попробуют завоевать место в первых в нынешнем сезоне масс-стартах. Пока в топ-25 общего зачета входят Артем Прима, Елена Пидгрушная и Юлия Джима. Им нужно сохранить это место, а остальные претендуют по попадание в топ-5 лучших на отдельном этапе.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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