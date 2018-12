Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018

Победу в масс-старте одержал лидер текущего сезона норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. А бронзу по итогам заезда завоевал россиянин Евгений Гараничев.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место. Артем прима с провальной стрельбой занял 27-е место.

Идеальный финиш Йоханнеса Бе:

A tremendous first trimester for @7ohannesbo who finishes with a 20/20 race in the #NMNM18 mass start to capture victory #6 -- in this month.

You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/DpNYN5BlOa

— IBU World Cup (@IBU_WC) 23 декабря 2018 г.