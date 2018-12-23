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Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018

Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
13:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Сегодня, 23 декабря в чешском Нове-Место состоялся мужская гонка с массовым стартом.

Победу в масс-старте одержал лидер текущего сезона норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. А бронзу по итогам заезда завоевал россиянин Евгений Гараничев.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место. Артем прима с провальной стрельбой занял 27-е место.

Идеальный финиш Йоханнеса Бе:

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 37:25,2

2. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +46,5

3. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +54,1

...

17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43,6

27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22,9

Напомним, сегодня в 15:30 (время киевское) состоится женский масс-старт.

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