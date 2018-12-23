Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018

Победу в масс-старте одержал лидер текущего сезона норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. А бронзу по итогам заезда завоевал россиянин Евгений Гараничев.
Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место. Артем прима с провальной стрельбой занял 27-е место.
Идеальный финиш Йоханнеса Бе:
A tremendous first trimester for @7ohannesbo who finishes with a 20/20 race in the #NMNM18 mass start to capture victory #6 -- in this month.
You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/DpNYN5BlOa
— IBU World Cup (@IBU_WC) 23 декабря 2018 г.
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
Мужчины. Масс-старт
Those feelings! #NMNM18
@7ohannesbo
@quentinfillon
@russianbiathlon Garanichev pic.twitter.com/m9IOimWvox
— IBU World Cup (@IBU_WC) 23 декабря 2018 г.
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 37:25,2
2. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +46,5
3. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +54,1
...
17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43,6
27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22,9
Напомним, сегодня в 15:30 (время киевское) состоится женский масс-старт.