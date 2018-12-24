В Кременчуге состоялась "Тренировка со звездой"

Новости спорта: Сергей Варламов, Тимур Гриценко, Всеволод Толстушко и Никита Гордюшин провели мастер-класс для болельщиков и представителей СМИ.

23 декабря на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге состоялось мероприятие «Тренировка со звездой», которое традиционно проводили Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch».

Генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов, лидеры ХК «Кременчук» Тимур Гриценко, Всеволод Толстушко и Никита Гордюшин провели мастер-класс для воспитанников местной ДЮСШ, болельщиков и представителей СМИ.

Для всех гостей хоккеисты провели большую экскурсию по реконструированной арене «Айсберг», а также непосредственно на льду показали всем желающим хоккейные фишки и приёмы, научили кататься на коньках и владеть клюшкой.

Важность проведения подобных мероприятий отметил представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра:

– Нам очень приятно проводить уже четвёртую по счёту «Тренировку со звездой». Цель нашей акции- сделать хоккей еще ближе и доступнее для широкой аудитории, особенно для медиа. Таким образом мы не только можем все вместе посмотреть, чем живут профессиональные хоккеисты, но и постараться развивать этот спорт и делать его лучше.

Мы убеждены, что , без СМИ развитие любого вида спорта невозможно, потому что журналисты обращают внимание на те проблемы, которые у нас есть. Мы, как социально-ответственный бизнес, помогаем украинскому хоккею и убеждены, что этот вид спорта имеет право на жизнь и он должен присутствовать в жизни всех украинцев!

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага рассказал о предыдущих «Тренировках с звездой», а также поблагодарил ТМ «Parimatch» и ХК «Кременчук» за поддержку:

– Мы очень рады организовывать подобные мероприятия совместно с нашими друзьями ТМ «Parimatch». Сегодня у всех желающих появилась возможность потренироваться вместе с легендой украинского хоккея Сергеем Варламовым, а также с лидерами ХК «Кременчук». Это здорово, что подрастающее поколение может своими глазами увидеть, как спортсмены добиваются успеха в своём деле.

Отдельное спасибо хочу сказать ледовой арене «Айсберг» и хоккейному клубу «Кременчук», которые нас сегодня приняли.

О значимости открытых тренировок для воспитанников ДЮСШ прессе рассказал генеральный директор УХЛ Сергей Варламов:

– Я очень рад, что сегодня собралось там много болельщиков и представителей СМИ. В том году на ЛА «Айсберг» была проделана огромная работа и сейчас мы все своими глазами можем в этом убедиться. Мы благодарны ТМ «Parimatch» и ХК «Кременчук» за помощь и поддержку и надеемся, что вы все получите массу удовольствия и положительных эмоций.

В ходе открытой тренировки воспитанники ДЮСШ, рядовые болельщики и представители СМИ узнали о тонкостях игры в хоккей и смогли получить советы от профессиональных спортсменов, которые с радостью отвечали на все вопросы.

Юная хоккеистка Лиза рассказала о том, что хотела бы почаще бывать на подобных тренировках, а также о своих хоккейных кумирах:

– Мне очень понравилась эта тренировка и я рада, что смогла потренироваться с Сергеем Варламовым и ребятами из основной команды. Хотелось бы почаще бывать на таких мероприятиях, ведь я могу получить много советов и понять, что я делаю не так или над чем мне нужно работать.

В чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч я болею за родной «Кременчук», а самый любимый игрок Алексей Зайцев.