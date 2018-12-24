Украинский олимпиец отстранен от выступлений из-за допинга

Новости спорта: Тяжелоатлет Торохтий отстранен от выступлений из-за допинга - анализ показал наличие запрещенного препарата.

Международная федерация тяжелой атлетики объявила об отстранении от выступлений ряда спортсменов, включая украинца Алексея Торохтия.

Повторная допинг-проба мочи, связанная с Олимпийскими Играми-2012, показала наличие запрещенного препарата.

Пока что тяжелоатлет отстранен на временной основе. Федерация отмечает, что продолжит расследование и до его завершения комментариев не будет.

Отмечается, что Международная федерация тяжелой атлетики регулярно перепроверяет старые пробы, так как получает все более совершенное оборудование, способное выявлять запрещенные вещества.

На ОИ-2012 Торохтий стал чемпионом в весе до 105 килограммов.