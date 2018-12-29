Рождественская гонка-2018. Бьорндален, Домрачева и Шипулин в последний раз выйдут на старт

20 биатлонистов из 10 сильнейших биатлонных держав мира выйдут на старт коммерческого турнира, который уже 17 раз подряд собирает огромное количество болельщиков под разборной крышей стадиона футбольного клуба "Шальке" – "Фелтинс-Арена". Еще на прошлых выходных на этом стадионе украинский вингер Евгений Коноплянка помог "Шальке" обыграть "Штутгарт", а сейчас все готово к проведению биатлонной гонки.
В Рождественской гонке принимают участие 10 дуэтов – по женщине и мужчине в каждом. Соревнование напоминает одиночный супермикст и разделено на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масс-старт, а по его результатам стартуют в гонке преследования. Именно по результатам персьюта будут определены победитель и призеры гонки. Отставание перед преследованием будет разделено на два, поэтому спортсменам главное не проиграть очень много времени в первой гонке. Обе дисциплины состоят из восьми огневых рубежей (по четыре стрельбы у мужчин и женщин). За каждый промах спортсмены пробегут штрафной круг, который, в отличие от обычного, составляет всего 50 метров дистанции. После последней стрельбы мужчины бегут еще один круг вокруг стадиона, составляющий 1300 метров, а затем финишируют.
В этом году сразу для троих биатлонистов Рождественская гонка станет последним стартом в карьере. Причем двух из них можно смело назвать легендами: норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева выиграли просто огромное количество медалей. Для того, чтобы вспомнить все награды и достижения этих спортсменов, может не хватить даже отдельного материала. Стоит отметить, что Уле-Айнер является самым успешным участником шоу-гонки: на его счету 4 победы с тремя разными партнершами, которые были одержаны в 2003-2006 годах.
"Притесался" к звездным супругам российский биатлонист Антон Шипулин, который может являться легендой разве что у себя на родине. Помочь 31-летнему Шипулину триумфально повесить винтовку на гвоздь попытается Екатерина Юрлова-Перхт, его давняя напарница, успех с которой в рамках данной гонки он уже успел разделить в 2012 году. Кроме того, Екатерина является 1 из двух участников, кому выиграть на "Шальке" удалось более одного раза: в прошлом году Юрлова поднялась на верхнюю ступень пьедестала вместе с Алексеем Волковым.
Украина 11-й раз подряд имеет своих представителей в шоу-гонке: честь нашей страны в Гельзенкирхене будут защищать Юлия Джима и Артем Прима. За внушительные призовые и пивной кубок им придется побороться в очень солидной компании. Кроме смешанного, российского и украинского дуэтов выступят еще семь опытных пар, причем хозяева, как обычно, имеют более внушительное представительство.
За два дня до старта произошли изменения в обеих немецких командах. Эрик Лессер и Ванесса Хинц не смогут принять участие в гонке из-за болезни. Пару Денизе Херрманн составит Бенедикт Долль, а Симону Шемпу - Франциска Пройсс.
Расписание трансляций (телеканал Спорт 1)
29.12.2018 - 19:05 - Масс-старт.
29.12.2018 - 20:20 - Гонка преследования.