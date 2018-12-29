Скачать
Суббота, 29.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА
Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА
Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе
Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Рождественская гонка-2018. Бьорндален, Домрачева и Шипулин в последний раз выйдут на старт

Рождественская гонка-2018. Бьорндален, Домрачева и Шипулин в последний раз выйдут на старт
10:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Сегодня, 29-го декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка.

20 биатлонистов из 10 сильнейших биатлонных держав мира выйдут на старт коммерческого турнира, который уже 17 раз подряд собирает огромное количество болельщиков под разборной крышей стадиона футбольного клуба "Шальке" – "Фелтинс-Арена". Еще на прошлых выходных на этом стадионе украинский вингер Евгений Коноплянка помог "Шальке" обыграть "Штутгарт", а сейчас все готово к проведению биатлонной гонки.

В Рождественской гонке принимают участие 10 дуэтов – по женщине и мужчине в каждом. Соревнование напоминает одиночный супермикст и разделено на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масс-старт, а по его результатам стартуют в гонке преследования. Именно по результатам персьюта будут определены победитель и призеры гонки. Отставание перед преследованием будет разделено на два, поэтому спортсменам главное не проиграть очень много времени в первой гонке. Обе дисциплины состоят из восьми огневых рубежей (по четыре стрельбы у мужчин и женщин). За каждый промах спортсмены пробегут штрафной круг, который, в отличие от обычного, составляет всего 50 метров дистанции. После последней стрельбы мужчины бегут еще один круг вокруг стадиона, составляющий 1300 метров, а затем финишируют.

В этом году сразу для троих биатлонистов Рождественская гонка станет последним стартом в карьере. Причем двух из них можно смело назвать легендами: норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева выиграли просто огромное количество медалей. Для того, чтобы вспомнить все награды и достижения этих спортсменов, может не хватить даже отдельного материала. Стоит отметить, что Уле-Айнер является самым успешным участником шоу-гонки: на его счету 4 победы с тремя разными партнершами, которые были одержаны в 2003-2006 годах.

"Притесался" к звездным супругам российский биатлонист Антон Шипулин, который может являться легендой разве что у себя на родине. Помочь 31-летнему Шипулину триумфально повесить винтовку на гвоздь попытается Екатерина Юрлова-Перхт, его давняя напарница, успех с которой в рамках данной гонки он уже успел разделить в 2012 году. Кроме того, Екатерина является 1 из двух участников, кому выиграть на "Шальке" удалось более одного раза: в прошлом году Юрлова поднялась на верхнюю ступень пьедестала вместе с Алексеем Волковым.

Украина 11-й раз подряд имеет своих представителей в шоу-гонке: честь нашей страны в Гельзенкирхене будут защищать Юлия Джима и Артем Прима. За внушительные призовые и пивной кубок им придется побороться в очень солидной компании. Кроме смешанного, российского и украинского дуэтов выступят еще семь опытных пар, причем хозяева, как обычно, имеют более внушительное представительство.

За два дня до старта произошли изменения в обеих немецких командах. Эрик Лессер и Ванесса Хинц не смогут принять участие в гонке из-за болезни. Пару Денизе Херрманн составит Бенедикт Долль, а Симону Шемпу - Франциска Пройсс.

Расписание трансляций (телеканал Спорт 1)

29.12.2018 - 19:05 - Масс-старт. 

29.12.2018 - 20:20 - Гонка преследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Рождественская гонка, Новости биатлона, Рождественская гонка-2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Один из самых высокооплачиваемых игроков в мире обьявил о своем банкротстве
03 Экс-биатлонист сборной Украины выступает за Россию в украинской форме
04 Малага хочет выкупить форварда Шахтера
05 Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь