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Макгрегор намерен побыстрее вернуться в спортзал и отомстить за поражение

Макгрегор намерен побыстрее вернуться в спортзал и отомстить за поражение
22:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ирландец уже не может дождаться вернуться в октагон после бана.

Менеджер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Ауди Аттар рассказал, чем сейчас занимается его подопечный и когда ирландец собирается вернуться в октагон.

"Мы все еще проходим слушания по Атлетической комиссии штата Невада, которые были отложены до января, но мы уверены в исходе слушания.

Все хорошо. Мы просто двигаемся вперед. Конор недоволен своим поражением, и он надеется отомстить за него. Так он к этому относится.

Во время перерыва Макгрегор запустил свою линию виски Proper 12, а также растил семью. Сейчас они ожидают пополнения в семье, и он действительно стремиться вернуться в спортзал. Поэтому, когда он снова сможет драться, он будет в своих лучших кондициях", - приводит слова Аттара MMA Betz.

Напомним, что в рамках UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора при помощи удушающего приема, а после самого боя в зале завязалась драка между командами россиянина и ирландца. В связи с этим обоих бойцов отстранили от возможности проведения боев в рамках UFC, а Хабиба вовсе оштрафовали на немалую сумму.

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UFC, Конор Макгрегор, Ауди Аттар.
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