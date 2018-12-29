Макгрегор намерен побыстрее вернуться в спортзал и отомстить за поражение

Новости спорта: Ирландец уже не может дождаться вернуться в октагон после бана.

Менеджер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Ауди Аттар рассказал, чем сейчас занимается его подопечный и когда ирландец собирается вернуться в октагон.

"Мы все еще проходим слушания по Атлетической комиссии штата Невада, которые были отложены до января, но мы уверены в исходе слушания.

Все хорошо. Мы просто двигаемся вперед. Конор недоволен своим поражением, и он надеется отомстить за него. Так он к этому относится.

Во время перерыва Макгрегор запустил свою линию виски Proper 12, а также растил семью. Сейчас они ожидают пополнения в семье, и он действительно стремиться вернуться в спортзал. Поэтому, когда он снова сможет драться, он будет в своих лучших кондициях", - приводит слова Аттара MMA Betz.

Напомним, что в рамках UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора при помощи удушающего приема, а после самого боя в зале завязалась драка между командами россиянина и ирландца. В связи с этим обоих бойцов отстранили от возможности проведения боев в рамках UFC, а Хабиба вовсе оштрафовали на немалую сумму.