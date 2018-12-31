Бьорндален: Жаль, что результатов расследования так долго нет

Новости спорта: Уле-Эйнар Бьорндален выразил обеспокоенность ситуацией с расследованием австрийской полиции касательного допингового скандала в биатлоне.

Восьмикратный победитель Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выразил обеспокоенность ситуацией с расследованием полиции в отношении бывшего руководства Международного союза биатлонистов, а также вокруг возможного применения российскими биатлонистами запрещённых препаратов на чемпионате мира 2017 года.

«Мне очень жаль, что Австрия так долго не даёт ответа. Расследования продолжаются уже много месяцев, полиция ещё не представила чётких доказательств против бывшего президента, профсоюза или IBU и не рассказала, что на самом деле происходит.

Все страдают из-за этого. Лучшие спортивные состязания, телевизионные права, спонсоры и, что не менее важно, биатлонисты. Как спортсмены, мы всегда думаем, что соревнуемся с чистыми соперниками, поэтому я надеюсь, что мы сможем достичь этого в биатлоне», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш и экс-президент организации Андерс Бессеберг подозреваются в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб.

В списке биатлонистов, которые в декабре 2018 года оказались под подозрением в употреблении допинга, оказались Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.