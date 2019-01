Ужасный перелом ноги от собственного удара в ММА (Видео)

Американский боец ММА Джонатан Кинг получил тяжелейшую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в Луизиане.

Кинг после исполнения лоу-кика поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой.

WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE

Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports..

Wishing this man all the best in his recovery.. pic.twitter.com/A9uPSyMsG9

— The MMA Bible (@TheMMABible) 6 января 2019 г.