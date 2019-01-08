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Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
08:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Немецкая биатлонистка пропустила первые два этапа сезона.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе. Об этом она написала в своем Instagram, объяснив это состоянием здоровья.

"Вместе с тренерами я решила, что имеет смысл пропустить домашний этап Кубка мира в Оберхофе. Этот этап мы заменим блоком тренировок. Я очень рада, что в Нове-Место дела шли хорошо, но этой зимой мне приходится каждый раз оценивать свое состояние и принимать решения", - написала Дальмайер.

В этом сезоне Дальмайер пропустила два первых этапа, но выступила в Нове-Место, где, правда, тоже снялась с масс-старта.

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Биатлон, Новости биатлона, Лаура Далмайер, Сборная Германии по биатлону.
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