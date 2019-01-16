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Санитра: Эстафета была просто катастрофой

Санитра: Эстафета была просто катастрофой
05:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер мужской сборной Украины Санитра неприятно удивлен результатам в Оберхофе.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результат эстафеты в Оберхофе.

Напомним, украинцы не финишировали в воскресной гонке — лидирующая сборная России обошла парней на круг.

«Эстафета была просто катастрофой. Очень много ошибок допустили на стрельбе. Сначала Артем Прима сделал поправки неправильно и потом уже дальше не был уверен», — приводит слова Санитры портал biathlon.com.ua.

«Мы хотим выйти из этого психологического состояния, потому что точно готовы гораздо лучше, чем вышло показать на этом старте. Я уверен, что Пидручный будет здоровым к ближайшей гонке и все спортсмены, которые будут ехать в спринте, покажут результат своего уровня».

Также наставник подтвердил, что обследование Дмитрия Пидручного не обнаружило серьезных травм.

«Он прошел обследования в Мюнхене. Слава Богу, не подтвердилась плохая информация о какой-то травме. Врач и массажист делают все, чтобы Дима был готов к старту. Могу сказать, что сейчас он довольно хорошо и уверенно себя чувствует».

«Хочу, чтобы его прогресс в результатах продолжался, поэтому нам нужно сейчас подготовить его так, чтобы он смог стартовать во всех гонках в Рупольдинге».

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Следующий этап Кубка мира должен был стартовать в Рупольдинге завтра, 16 января, мужским спринтом,однако он был отменен из-за плохих погодных условий.

 

Вероятной датой проведения мужского спринта является 17 января, когда по расписанию также должна состояться женская гонка.

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Биатлон, Оберхоф, Новости спорта, Новости биатлона, Юрай Санитра.
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