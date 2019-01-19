Биатлон. Санитра - о результатах эстафеты в Рупольдинге

Новости спорта: Наставник мужской сборной Украины - о результате эстафеты в Рупольдинге.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал 7-е место в эстафете Рупольдинга.

– Я думаю, что даже в Украине было слышно, как упал камень с сердца у меня и спортсменов. Особенно на фоне наших предыдущих выступлений. Хотели показать, где наша команда находится. Очень счастлив, что сегодня в Рупольдинге ребята показали хорошую гонку, хорошо стреляли и шли ногами по своим возможностям на данный момент.

– Прима сумел справиться со стрельбой после предыдущих неудачных результатов. Он приходит в норму психологически?

– Прима очень здорово провел первый этап, какие слова могут быть, если он пришел первым? Он справился психологически на рубеже, а также очень умно работал на лыжне, не потерял силы на первом круге. Мы стартовали на неудобном 20-м месте, но он сумел разложить дистанцию, и лучшую позицию ребятам он приготовить бы уже не сумел.

– Тищенко отстрелялся на стойке за 22 секунды – второй результат после шведа. Он готовился к этому на тренировках?

– Это его нормальная стрельба, когда он уверен, он так и работает. В Поклюке было 21-22 секунды, но его нужно подтянуть физически. У него еще не та форма по ногам как в ноябре, но я доволен, что он принес Пидручному хорошую позицию.

– Как вы оцениваете выступления Семенова и Пидручного?

– Семенов сегодня держался, быстро стрелял – как он умеет это делать. Дима сделал свою работу, чуть-чуть больше рисковал в стрельбе стоя, но даже так сумел обыграть чеха, и не пропустил сильного итальянца. На данный момент мы можем быть довольными 7-м местом, – сказал Санитра.