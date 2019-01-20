Валя Семеренко: Мы реально делаем все что возможно и невозможно

Новости спорта: Биатлонистка прокомментировала выступление в эстафете пятого этапа Кубка мира.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко прокомментировала эстафету, которая проходила в рамках пятого этапа Кубка мира 2018-19.

"Все было нормально до стрельбы стоя, а потом что-то идет не так и начинается некий спад психологически, но все равно стремишься, борешься, рвешь изо всех сил, но где-то не получается. Честно, мне очень тяжело объяснить, что сегодня было на рубеже, просто сам уже не понимаешь, что и как. Иногда слишком много думаешь о всем происходящем, может действительно стоит отпустить все это и начнет получаться. Что касается лыж, то все хорошо, спасибо ребятам за их труд, сегодня они вообще у меня так летели, что тяжело было их поймать под собой.

В любом случае, на старт всегда выходишь полон мотивации, без этого никак. Всегда хочется бежать и показывать хорошие результаты. Мы стараемся, стремимся, пытаемся, даже уже не знаю, как все эти слова подобрать, мы реально делаем все что возможно и невозможно. Может в каких-то моментах желание даже перевешивает возможности", - цитирует Семеренко сайт Федерации биатлона Украины.