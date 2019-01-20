Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук

Новости спорта: Четыре шайбы также забросил Николай Киселёв.

В Кременчуге матчем за второе место в турнирной таблице между «Кременчуком» и «Донбассом» продолжился 31 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Успех в этом матче «Донбасс» обеспечил себе ещё на стартовых минутах встречи – на 29 секунде быструю шайбу в ворота "горожан" отправил Виталий Лялька, а спустя две минуты отличился Владислав Гончаров. До середины первого периода, благодаря шайбам Виктора Захарова и того же Виталия Ляльки, «Кременчук» "горел" 0:4 и до первой сирены так и не смог отыграться.

Второй период команда Александра Савицкого начала более активно, что отобразилось на табло – Николай Киселёв вернул в игру свою команду. Однако, такой расклад не пришелся по душе донецкому клубу и подопечные Сергея Витера еще трижды поразили ворота Никиты Гордюшина.

Таким образом, Виталий Лялька записал себе в актив ещё две шайбы и оформил покер, а также свой сольный проход реализовал Александр Костиков. На эти шайбы "горожане" смогли ответить ещё одним голом от Николая Киселёва, но разница в счёте была недосягаемой для гостей площадки.

Заключительный отрезок встречи прошёл более спокойно и чувствовалась усталость у игроков обеих команд. Однако это не помешало каждому из клубов ещё по два раза отличиться в воротах противника. Сначала Илья Коренчук и Виталий Кирющенков дважды за 30 секунд огорчили Никиту Гордюшина, а под завесу встречи ещё две шайбы забросил Николай Киселёв и поставил точку в этом матче.

Стоит отметить, что в этом матче Виталий Лялька и Илья Коренчук записали себе в актив по 5 очков – 5 (4+1) и 5 (1+4) соответственно, а все четыре шайбы "горожан" забросил лучший бомбардир УХЛ-Пари-Матч Николай Киселёв.

Победа 9:4 и «Донбасс» возвращает себе вторую строчку в турнирной таблице, обогнав "горожан" на два очка.

«Кременчук» – «Донбасс» 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 Лялька, 0:29; 0:2 Гончаров (Захаров, Кирющенков), 3:05; 0:3 Захаров (Коренчук), 7:06; 0:4 Лялька (Мазур, Коренчук), 7:41; 1:4 Киселёв (Хришпенц, Зайцев - больш.), 20:52; 5:1 Лялька (Романенко, Коренчук - больш.), 27:43; 2:5 Киселёв (Грицких), 12:05; 2:6 Лялька (Сильницкий, Коренчук - больш.), 36:44. 2:7 Костиков, 39:41; 2:8 Коренчук (Лялька), 56:11; 2:9 Кирющенков (Захаров, Костиков), 56:32; 3:9 Киселёв (Фурса, Зайцев), 58:18; 4:9 Киселёв (Грицких - больш), 59:17.

Кременчук: Бояршинов (Гордюшин - с 7:41); Севрюгин - Бельский, Хришпенц - Грицких, Толстушко - Шпак, Савицкий - Боевых; Кривошапкин (А) - Гриценко (К) - Ворона, Зайцев - Фурса - Киселёв, Тютченко (А) - Красильников - Шиманский, Горлушко - Роганов - Ефимочкин.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Александров - Воронин; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Кирющенков - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Смирнов - Разумов, Мостовой - Свищев - Денискин.