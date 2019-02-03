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В ММА появился боец-двойник Макгрегора (Видео)

В ММА появился боец-двойник Макгрегора (Видео)
15:41 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Скриншот

Новости спорта: Боец смешанного стиля Морис Адорф приобрел известность благодаря схожести с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Морис Адорф одержал вторую победу подряд, повторяя движения легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора. Адорф имитировал движение Макгрегора, заходя в пределы октагона. Он так же располагался к сопернику боком: данную стойку неоднократно демонстрировал Макгрегор. Кроме того, прическа Адорфа похожа на ту, которую носит 30-летний ирландский спортсмен.

Видео выступления Мориса Адорфа на турнире GMC 18:

Конор Макгрегор вляпался в очередной скандал

Адорф провел всего два боя в профессиональном MMA, одержав две победы. Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

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Видео, MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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