Cнукер: Кайрен Уилсон выиграл престижный турнир в Германии

Новости спорта: Британский снукерист стал победителем турнира German Masters в Германии.

Британский снукерист Кайрен Уилсон стал победителем престижного рейтингового турнира German Masters .

В упорном финале 27-летний англичанин обыграл соотечественника Дэвида Гилберта со счетом 9:7. По ходу финала Кайрен уступал 5:7 по фреймам, но затем взял четыре партии подряд.

Победитель получил 80 тысяч фунтов стерлингов, а финалист 35 тысяч.

Это третья победа на рейтинговых турнирах в карьере Кайрена. Уилсон выигрывал Shanghai Masters-2015, победив в финале Джадда Трампа 10:9, и Пол Хантер Класcик-2018, где расправился с Питером Эбдоном (4:2).